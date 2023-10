Cori contro Ancelotti all’uscita dell’hotel: «Ancelotti figlio di p….a» (VIDEO)

L’allenatore del Real Madrid ha ricevuto insulti prima della consueta conferenza stampa per la partita di Champions di domani sera

Carlo Ancelotti vittima di insulti e cori offensivi all’uscita dell’Hotel Vesuvio. È successo prima della conferenza stampa di Carlo Ancelotti, nella quale ha presentato il match di Champions di domani sera del suo Real Madrid contro il Napoli. Il clima in città è piuttosto accesso, è ancora vivido il ricordo del suo esonero a Napoli e di come questo è arrivato.

Alcuni tifosi del Napoli però hanno dimenticato il rispetto per l’avversario e per un allenatore come Ancelotti che pure ha allenato gli azzurri e che in ogni occasione elogia la città e i suoi tifosi.

Nel video diffuso sui social dalla redazione di Spazio Napoli si vede un folla di tifosi che intona degli insulti all’indirizzo dell’allenatore: «Ancelotti figlio di puttana».

Oggi Sky riportava invece di un clima più sereno e disteso sul lungo mare con parecchi tifosi contenti di rivedere mister Carletto in città.

In conferenza stampa, l’allenatore del Real Madrid ha riservato parole al miele per la città e per alcuni giocatori del Napoli:

«Tornare a Napoli, un ritorno al passato. Momenti molto buoni, città meravigliosa, momenti meno buoni. Rimane il ricordo di una esperienza positiva. La partita è la più difficile della fase a gironi, la realtà è che non voglio dire che siamo abituati a questo tipo di partite, la maglia del Real Madrid è una istituzione in questa competizione e credo che aiuti. La maglia pesa per noi e pesa per gli altri. Di Lorenzo? Ha avuto miglioramenti continui, uno dei migliori terzini d’Europa. Tanti complimenti a lui. Attraverso serietà e professionalità si riesce a stare ai vertici».

