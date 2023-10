Conte costa caro, ma De Laurentiis farebbe un sacrificio soltanto per lui (Messaggero)

De Laurentiis vuole Conte e, nonostante le cifre dei suoi stipendi passati siano alte, è pronto a fare un sacrificio per di averlo al Napoli

Il Napoli è in piena crisi e non solo di risultati. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente ammesso ieri che il momento non è dei migliori e che tra lui e il tecnico Rudi Garcia ci sono dei problemi. Non un esonero, ma un discorso che appare come una presa di coscienza dei propri errori e delle proprie responsabilità e una delegittimazione del tecnico francese. Ora bisogna ripartite da capo e De Laurentiis lo ha già fatto contattando Antonio Conte che ieri, alla festa per i cento anni della Juventus, non si è tirato indietro: «Bisogna avere sempre rispetto ed educazione, godiamoci la serata». Ti rivedremo presto su una panchina di Serie A? «Guarda, quando ho lasciato il Tottenham a marzo ho fatto una scelta precisa, che è quella di godermi la famiglia. Di base è quello, poi, come sai, nel calcio può succedere di tutto, ora ci godiamo questa serata bellissima»

I discorsi ci sono dunque e sono anche in fase avanzata perché, come scrive oggi il Messaggero “De Laurentiis sta pensando di voltare pagine durante la sosta del campionato in moda da cominciare subito il nuovo corso”.

Si attende il sì di Conte che però sembra stuzzicato dall’idea di salvare i campioni d’Italia dall’abisso in cui sembrano essere sprofondati. E poi c’è ovviamente da definire l’accordo economico. Le voci parlano di cifre incredibili per l’ultimo stipendio che percepiva al Tottenham, ma il Corriere dello Sport oggi ha abbassato il tiro parlando di “circa 8,5 milioni di euro netti”. Una cifra comunque importante e forse non alla portata del Napoli, eppure De Laurentiis, scrive il Messaggero,s sarebbe pronto a fare sacrifici per averlo

“De Laurentiis non avrebbe problemi e farebbe un sacrificio soltanto per Conte”

ilnapolista © riproduzione riservata