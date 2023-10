Champions, il Braga vinte in rimonta contro l’Union Berlino

Finisce con la clamorosa vittoria dei portoghesi l’altra sfida del girone C di Champions, in attesa di Napoli-Real Madrid

Arriva, poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Real Madrid il risultato dell’altra sfida del girone C di Champions che ha visto impegnate l’Union Berlino e il Braga, rispettivamente battuta nella prima sfida da Real Madrid e Napoli.

Clamorosa vittoria in rimonta del Braga a Berlino: la doppietta di Becker non basta alla squadra di casa, che subisce il gol decisivo al 94′. Dopo un doppio vantaggio di 2-0 della squadra tedesca è arrivata la rimonta finale per 2-3 del Braga con un gol al 4 minuto di recupero, proprio. Nell’altro match il Salisburgo, dopo la vittoria di Lisbona, cede in casa alla Real Sociedad, che vola momentaneamente in testa al Gruppo D. Salisburgo – Real Sociedad 0-2: 7′ Oyarzabal, 27′ Mendez

Union Berlino – Braga 2-3: 30′ e 37′ Becker (UB), 41′ Niakaté, 51′ Bruma, 94′ Castro