«Benzema è legato ai Fratelli Musulmani» (il ministro dell’Interno francese)

Queste dichiarazioni arrivano dopo il sostegno che l’ex calciatore del Real Madrid ha mostrato agli abitanti di Gaza su X (ex Twitter)

Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha accusato Karim Benzema, in diretta a CNews, di essere legato ai Fratelli Musulmani, un’organizzazione islamica transnazionale e considerata terroristica in Francia.

«Il signor Karim Benzema ha legami noti con i Fratelli Musulmani»

🚨 Pour Gérald Darmanin (ministre de l’intérieur) : 🎙️« Mr Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans ». Cette organisation est classée comme terroriste en Europe. pic.twitter.com/A8WHNPqewM — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 17, 2023

Queste dichiarazioni arrivano dopo il sostegno che l’ex calciatore del Real Madrid ha mostrato agli abitanti di Gaza su X (ex Twitter)

“Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che ancora una volta sono vittime di questi ingiusti bombardamenti che non perdonano né le donne né i bambini”

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

El Mundo spiega chi sono i Fratelli Mussulmani

“I Fratelli Musulmani, riconosciuti come organizzazione terroristica in numerosi paesi, sono uno dei gruppi più influenti nel mondo arabo. L’ideologia della Fratellanza, stabilita da Al Banna e dal pensatore Sayed Qutb, nasce come resistenza al colonialismo britannico e si consolida come alternativa alla cultura materialista e individualista dell’Occidente. Massimi rappresentanti dell’Islam politico, il loro scopo ultimo è quello di estendere le leggi e i principi islamici contenuti nel Corano e nella Sunna (detti e fatti del profeta Maometto) a tutti i settori della vita – personale, sociale, politico, economico e culturale – in modo graduale e pacifico.

L’interpretazione di alcuni di questi principi è cambiata nel corso degli anni. Ad esempio, Al Banna ha censurato un multipartitismo che i suoi eredi approvano. I loro attuali leader, ora dietro le sbarre, insistevano inoltre che rifiutavano l’istituzione di un regime islamico in stile iraniano e sostenevano un vago stato civile fondato su basi islamiche. In campo economico, sono sostenitori del liberalismo con alcuni settori strategici protetti e controllati dallo Stato. Infatti, il nucleo duro della Fratellanza è composto da uomini d’affari che destinavano parte dei loro guadagni a finanziare il lavoro del gruppo”

ilnapolista © riproduzione riservata