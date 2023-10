Baroni: «Contro il Napoli un’opportunità da sfruttare. Campionato? L’Inter è la squadra da battere»

Il tecnico del Verona alla Gazzetta: «Abbiamo ottenuto 3 punti con la Roma, per noi queste sono le partite più belle da giocare»

Marco Baroni, tecnico del Verona, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il Verona è la prossima avversaria del Napoli, alla ripresa del campionato. Al Bentegodi Garcia dovrà dimostrare di avere la squadra in mano e, soprattutto, di averla risollevata.

Il Verona non è un test facile per il Napoli. La squadra di Baroni si ritrova al 16esimo posto in classifica ma ha dimostrato di saper giocare contro tutte le squadre. Ha battuto anche la Roma di Mourinho:

«La squadra da subito ha raggiunto un buon livello di compattezza ed equilibrio. La squadra ha tenuta fisica e mentale. Manca un po’ la capacità di esser più prolifici e ora l’obiettivo è il consolidamento del gioco offensivo. L’ho sempre detto: per salvarti devi fare punti e quindi segnare. Ho cambiato molto davanti, un po’ per conoscere i giocatori e un po’ per necessità».

Alla ripartenza quindi il Verona si troverà di fronte il Napoli di Rudi Garcia:

«Abbiamo ottenuto 3 punti con la Roma, che considero una big che arriverà lontano. Per noi queste sfide sono opportunità da sfruttare, le partite più belle da giocare. Le prepareremo con umiltà e rispetto, ma non paura. Saranno una leva per noi. Gli infortunati? Son convinto di recuperare tutti».

L’opinione di Baroni sull’inizio del campionato di Serie A:

«La proposta del Milan, anche per i giocatori che ha preso, è molto interessante. E poi c’è la Fiorentina che propone il gioco più bello, resterà in alto perché secondo me ha centrato anche gli obiettivi. Arthur mi ha sorpreso. L’Inter? Per me resta la squadra da battere, per struttura, forza fisica e tecnica. Sotto, Frosinone e Lecce sono le squadre rivelazione, senza dubbio. Sono entrate subito in sintonia con i loro progetti. A dimostrazione che la quota salvezza si alza. Ma noi siamo pronti a combattere».

