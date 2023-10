Balotelli: «Se il Napoli mantiene il ritmo può vincere contro il Real Madrid atasera»

A Tv Play: «Sarebbe strano se non vincesse la Lazio. È colpa loro se non vincono. Milan a Dortmund? È dura, ma dico Milan»

Balotelli ha messo alle spalle la brutta esperienza con il Sion ed è tornato in Turchia. Super Mario ha esordito nel suo ritorno all’Adana Demispor con una doppietta contro l’Alanyaspor. La vittoria di oggi porta l’Adana Demirspor al terzo posto in classifica, a 14 punti. In testa il Fenerbahce di Edin Dzeko a 21 punti, seguito dal Galatasaray di Mauro Icardi a 19.

Con la sua ex squadra Balotelli ha sfoggiato una prestazione da vero eroe, impreziosita dai due gol che hanno fissato la vittoria sul 4-0. E così anche lui può tornare a esultare, a sei mesi dall’ultima volta: prima di oggi era riuscito a segnare a metà aprile, poco prima di rompere il rapporto con il Sion.

Balotelli si è presentato per la seconda volta ai tifosi turchi con il marchio di fabbrica, quello del bomber che nonostante le difficoltà non ha mai perso il senso del gol. Dopo l’esperienza infelice al Sion, chiusa con la retrocessione e tante colpe addossate da parte della società che lo aveva messo fuori squadra, l’attaccante ha voltato pagina tornando nell’isola felice dove nella stagione 2021/22 aveva segnato 18 gol in 31 apparizioni.

Dopo più di 150 giorni di digiuno, è tornato Super Mario: contro l’Alanyaspor gli è bastata mezz’ora per segnare (di testa) la prima rete con la maglia dell’Adana Demirspor e ringraziare il pubblico sugli spalti con un inchino

Mario Balotelli, durante il suo intervento a TvPlay, si è soffermato anche sulla seconda giornata di Champions. L’attaccante ha approfondito la situazione di tutte le italiane impegnate nella competizione, tra oggi e domani, manifestando le sue aspettative.

«Spero che il Napoli vinca contro il Real Madrid. Dico di sì che vincerà al Maradona. Se mantengono il loro ritmo con cui giocano in casa, possono farcela.

Milan a Dortmund?

«È dura, ma dico Milan. Invece sull’Inter penso che la partita contro il Benfica non sarà facile. Ma vince l’Inter».

Celtic-Lazio?

«Se la Lazio gioca bene…Sarebbe strano se non vincesse la Lazio. È colpa loro se non vincono»

