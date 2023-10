Martin stava dominando in Indonesia. Ma è caduto. Bagnaia parte tredicesimo, vince e si riporta in testa al Mondiale in una giornata che sembrava nera

Bagnaia il professore, vince e guarda Martin andare a terra e buttare via il Gran Premio.

Pecco Bagnaia parte tredicesimo e finisce col vincere in Indonesia e torna incredibilmente in testa al Mondiale: passa da meno sette a più diciotto. Martin stava dominando anche questa gara con tre secondi di vantaggio su Vinales, poi è andato incredibilmente a terra, è caduto in una curva mentre era solissimo e si contavano solo i giri alla fine del Gran Premio. È stato il momento di svolta della gara, è ancora presto per dire del Mondiale. Ma certamente Martin aveva la possibilità di incrementare il vantaggio, di portarsi almeno a dodici punti di vantaggio nel Mondiale e invece adesso è dietro di diciotto lunghezze. Mancano cinque gare alla fine del Mondiale.

Bagnaia era terzo, ha quindi avvicinato Vinales e poi lo ha superato. ha finito col vincere e si è riportato in testa al Mondiale. Sembrava un giorno nero e invece nello sport non si può mai dire.

COSA AVEVA DETTO DOPO IL TERZO POSTO AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO

Terzo posto nel Gran Premio di San Marino per il campione del mondo di MotoGp Francesco Bagnaia, dopo l’incidente che lo aveva visto protagonista la scorsa settimana. Sul gradino più alto del podio Martin, secondo posto per Bezzecchi. Sky Sport scrive:

“Bagnaia, sconfitto, si fa per dire, ha comunque agguantato il terzo posto, mostrando una grinta e uno spirito formidabile. Con la gamba dolorante, il ginocchio che faticava a piegarsi per l’ematoma rimasto dalla caduta a Barcellona, al penultimo giro ha segnato il tempo di 1:32.103: incredibile”.

Le dichiarazioni del pilota a fine gara:

«Finisco questa gara distrutto ma felice. Sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella gara per i tifosi, ma dopo metà gara ero distrutto. Sono contento, non è stato facile».

