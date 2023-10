Attacco terroristico a Bruxelles, la Uefa ha deciso: confermato l’1-1 per Belgio-Svezia

La Uefa cristallizza il risultato di Belgio-Svezia e sospende tutti i match calcistici in Israele.

In seguito all‘attacco terroristico a Bruxelles, il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso che il risultato per Belgio-Svezia resterà 1-1. La partita era stata sospesa durante l’intervallo su richiesta dei giocatori, in seguito all’attentato in cui hanno perso la vita due tifosi svedesi. Il pubblico era rimasto all’interno dello stadio e poi fatto evacuare in piena notte per ragioni di sicurezza.

Adesso che il risultato è stato deciso, la classifica del Girone F, di cui le squadre fanno parte, cambia: entrambe hanno ricevuto un punto a testa e ora il Belgio è in vetta alla classifica con 17 punti, mentre la Svezia è al terzo posto con 7.

SkySport scrive: “La guerra con Hamas ha portato la Uefa alla sospensione, fino a nuova comunicazione, di tutti i match calcistici delle competizioni Uefa in Israele. Dopo un’approfondita valutazione dell’attuale situazione di sicurezza e protezione nell’intero territorio di Israele, il Comitato Esecutivo ha deciso che nessuna partita sarà giocata in Israele fino a nuovo avviso. Alla Federcalcio israeliana e ai suoi club Maccabi Haifa e Maccabi Tel-Aviv è stato chiesto di proporre sedi e stadi alternativi al di fuori del territorio di Israele per le loro partite casalinghe da utilizzare per tutto il tempo questa decisione rimane in vigore. Inoltre, a causa della situazione attuale, il Maccabi Haifa ha ritirato la propria squadra dalla Youth League di questa stagione. La Uefa ne ha preso atto e ha confermato che lo Sparta Praga è quindi qualificata al secondo turno del torneo.”

ilnapolista © riproduzione riservata