Ancelotti, laurea ad honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie

Domani all’Università di Parma la cerimonia di laurea. Il tecnico ci scherza su: «D’ora in poi chiamatemi dottore»

Carlo Ancelotti, dalla panchina alla cattedra dell’Università di Parma. Domani gli verrà consegnata la laurea ad honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie.

Qualche giorno fa, Ancelotti ci aveva scherzato su dicendo: «D’ora in poi chiamatemi dottore». Anche Marca celebra il tecnico di Reggiolo ricordando diverse volte Ancelotti abbia ricevuto critiche ingenerose:

“L’allenatore del Real Madrid riceve questo omaggio alla sua quinta stagione alla guida della squadra e con sei titoli conquistati in questa sua seconda tappa, per un totale di dieci. Inoltre, lo fa da leader della Liga e nel girone di Champions. Dieci partite, nove vittorie e una sconfitta, che fu venduta come l’inizio della fine, ma dalla quale la squadra seppe uscire vittoriosa vincendo contro Las Palmas, Girona, Napoli e Osasuna. Basta vedere come i gol di queste ultime partite sono stati festeggiati dallo staff tecnico per capire la tensione vissuta”.

E ancora:

“Il calcio è crudele e una sconfitta è servita ad aprire un dibattito doloroso. Più esterno che interno, ma ha dato fastidio all’allenatore del Real Madrid. Si è conclusa con il consueto carosello di successori sulla panchina del Real Madrid. Le vittorie delle partite successive sono servite a riportare tutto alla normalità, che fa dire che Ancelotti è l’allenatore con la migliore percentuale di vittorie con più di cento partite allenate“.

Secondo Marca Ancelotti si trova bene al Real e non vuole pensare a cosa gli riserva il futuro. Se Real o Brasile ancora non si sa, ma l’allenatore vuole conquistarsi la facoltà di scelta alla fine di questa esperienza ai Blanco.

