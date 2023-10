L’allenatrice ammonita “per troppo affetto” alla Gazzetta: “Un esercizio avrà a che fare con l’essenza dell’atleta di fronte alle difficoltà e alle sofferenze”

tutta la vicenda giudiziaria potrebbe essere inserita in uno degli esercizi delle Farfalle. Diventerà, insomma, una coreografia. Continua la “ barzelletta ” ginnastica artistica. Dopo che il processo a Emanuela Maccarani, l’allenatrice delle Farfalle accusata dalle ginnaste di abusi psicologici e metodi psicologici distruttivi, si è concluso con un’inverosimile ammonizione per “eccesso di affetto per le ginnaste”, ora

Lo dice la stessa Maccarani, intervistata dalla Gazzetta dello Sport col classico titolone “la mia verità”: “Sicuramente sì, uno in particolare ha a che fare con l’essenza dell’atleta di fronte alle difficoltà e alle sofferenze. Vorrei concludere al più presto le composizioni per permettere alle ginnaste di prepararsi nei giusti tempi all’evento clou. Tolta la pressione della qualifica, sono carichissime per quello che le aspetta”.

non ho mai abusato di nessuno. Questo era il processo Maccarani, non al sistema ginnastica, dunque non capisco come la politica possa entrare sul giudizio di un tribunale. Ne va della mia dignità personale”. Maccarani si riferisce alle parole del Si dice “molto dispiaciuta perché, lo ripeto,, dunque non capisco come la politica possa entrare sul giudizio di un tribunale. Ne va della mia dignità personale”. Maccarani si riferisce alle parole del ministro dello Sport Abodi : “Non c’è amore che possa spiegare e giustificare un abuso, anche verbale, nella vita come nello sport”.

E aggiunge: “A novembre scadono i termini per la fase preliminare. Vorrei recuperare presto il tempo perso con la mia famiglia, quest’ultimo anno mi ha portato via improvvisamente mio padre, mentre mio marito ha avuto una tromboflebite a causa dello stress e suo figlio ha perso il lavoro perché è stato allontanato dal ruolo di dietista della squadra”.

