Zielinski: «L’Arabia? I soldi nella vita non sono tutto, io ci tengo tanto al Napoli»

A Mediaset: «Le motivazioni ci sono sempre, anche in Serie A, non solo in Champions League. Noi vogliamo fare sempre il massimo»

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, pochi minuti prima del match di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto al microfono di Mediaset:

“Speriamo che vinciamo e in un modo bellissimo, come l’anno scorso. Spero che si vedrà il vero Napoli e che porteremo a casa i tre punti. Le motivazioni ci sono sempre, anche in Serie A, non solo in Champions League. Noi vogliamo fare sempre il massimo”.

Sei stato tra i pochi a rifiutare i milioni dell’Arabia Saudita. Perché? “Non è il momento di parlare di questa cosa, oggi abbiamo una partita importante. I soldi nella vita non sono tutto, io ci tengo tanto al Napoli, sono contento di essere rimasto. Voglio fare bene e vincere trofei”.

