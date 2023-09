Villarreal, Setien esonerato per il pessimo rapporto con lo spogliatoio  

Dopo sole 4 giornate di campionato il club cerca un successore. TyCSports scrive che Gallardo ha rifiutato la proposta della panchina.

Il Villarreal ha esonerato Quique Setien dopo la quarta giornata di campionato. A pesare sulla decisione del club il cattivo rapporto dell’allenatore con i veterani dello spogliatoio, che non si sono mai sentiti a proprio agio con il sistema di gioco utilizzato da Setien e con alcune delle sue decisioni tecniche. Le ultime partite hanno soltanto accentuato il disagio nello spogliatoio, scrive Marca, un disagio che i calciatori avevano manifestato già all’arrivo del mister. Il Villarreal, dopo aver rafforzato la fiducia in Setién quest’estate, si aspettava un cambiamento in tal senso in questa stagione dopo il buon finale dello scorso anno, ma Setién ha voluto restare fedele alle sue idee e le crepe si sono allargate. Così, il Villarreal ha preso una drastica decisione con l’esonero.

Di seguito il comunicato del club:

“Il Villarreal CF comunica che l’allenatore della prima squadra, Quique Setién, non fa più parte del club. Il club sottolinea la sua grande professionalità e impegno e apprezza sia lui che il suo staff tecnico per aver preso il comando in una situazione difficile la scorsa stagione. Con l’allenatore cantabrico, la squadra ha disputato una grande stagione, regalando la promozione a tanti giovani del settore giovanile, e si è qualificata per la Uefa Europa League dopo aver raggiunto la quinta posizione in campionato. Il Villarreal desidera ringraziare Setién per il suo lavoro e il suo coinvolgimento e gli augura buona fortuna per la sua carriera sportiva”.

Ora il Villarreal cerca un successore per la panchina. Secondo quanto riferisce TyCSports, Marcelo Gallardo ha rifiutato l’offerta del club nelle ultime ore. Al momento il nome più papabile è quello di Lopetegui, anche se si studiano ancora le possibilità per la successione di Setien.

