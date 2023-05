Ex calciatore del Real Madrid accusa Quique Setien di averlo bullizzato

Gerardo Berodia a Offsiders: «Ha un problema con chi si distingue. I tifosi cantavano per me e lui mi disse che non avrei mai più giocato».

L’ex calciatore del Real Madrid, Gerardo Berodia, accusa Quique Setien di averlo bullizzato. Le sue parole a Offsiders sono riportate da La Razon.

«Non so se avete visto lo score di Quique con i buoni giocatori che ha avuto, ma generalmente chi si distingue finisce per avere problemi con lui. Non so perché, ma era il mio turno quell’anno. Ho iniziato a un livello infernale, l’anno in cui ho giocato il calcio al meglio, e dalla giornata 9 non ho giocato una partita da titolare fino alla 36°, essendo il capocannoniere del gruppo. Dalla nona giornata si è creata una sorta di conflitto. Al terzo minuto del primo tempo della partita tutti cantavano ‘Berodia titolare’, quando Quique Setien si gira verso la panchina e mi dice ‘qual è il problema, li paghi?’. È stato uno scontro molto pesante».

Berodia continua:

«Sembrava che ci fosse una rivalità tra Setien e me perché è stata generata dagli spalti. Siamo stati promossi al secondo posto… Ho incontrato la squadra in Segunda, la prima volta che avrei potuto giocare in Seconda Divisione, e quando abbiamo avuto la nostra cena di addio, Quique mi ha detto: ‘Devo parlare con te: ti dirò molto chiaramente, non sarai mai convocato, non mi interessa quello che fai. Non conto su di te, non giocherai, trovati una squadra’».

ilnapolista © riproduzione riservata