Verratti fuori dalla lista Uefa del Psg per la Champions

In Francia lo danno già in Qatar. Luis Enrique gli ha fatto capire che non rientra nei suoi piani.

Il Psg ha diramato la lista dei convocati per la prossima Champions League, in cui affronterà Milan, Borussia Dortmund e Newcastle. Tra i calciatori non compare il nome di Marco Verratti, escluso da Luis Enrique. Rmc Sport scrive sul centrocampista italiano:

“Marco Verratti sta per partire, è vicino alla firma in Qatar dove la finestra di mercato è ancora aperta. Verratti ha capito che non rientra nei piani di Luis Enrique in questa stagione. Si spera che la sua partenza sia rapida. La regola Uefa prevede la presentazione di una lista di massimo 25 giocatori per la fase a gironi. Prima delle fasi a eliminazione diretta, i club hanno la possibilità di registrare fino a tre nuovi giocatori in questa lista, a condizione che rimangano entro il limite di 25 giocatori in totale”.

