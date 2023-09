Var, polemica in Portogallo. Il Porto chiede l’annullamento della partita con l’Arouca

L’arbitro annulla la decisione di un rigore guardando le immagini dal cellulare, Record spiega che è una procedura regolare, il Porto non la giudica tale

Grandi polemiche in Portogallo ieri, come riportato dai giornali sportivi e sopratutto da Record, per quanto accaduto nel finale di Porto-Arouca sul punteggio di0-1. Al 90′ l’arbitro Duarte Gomes annulla un calcio di rigore ai Dragoes per un presunto fallo su Taremi su segnalazione del VAR, ma senza aver visto le immagini.

Pochi minuti dopo la fine del duello, i Draghi, in una dichiarazione ufficiale, hanno detto che avrebbero chiesto l’annullamento della partita “per cattiva condotta della squadra arbitrale”. L”FC Porto ha considerato che “l’azione di Miguel Nogueira costituisce una violazione delle regole del gioco e un errore con un potenziale impatto grave sull’esito dell’incontro”. Secondo i regolamenti, l’FC Porto ha ora tre giorni per confermare con il Consiglio di Giustizia la protesta al gioco, una procedura costata circa 7 mila e 300 euro. In discussione, spiega Record, è il fatto che l’arbitro Miguel Nogueira ha cambiato la sua decisione di assegnare un rigore su Mehdi Taremi al 90 ° minuto, in un momento in cui i Draghi stavano perdendo 1-0, senza accesso alle immagini del Var, ma solo su indicazione dei colleghi. Chiamato al monitor per rivedere le immagini, l’arbitro non ha avuto accesso alle immagini a causa di un problema che Record spiega: “il tecnico responsabile delle comunicazioni VAR, che appartiene a una società assunta da FPF, non ha notato che il dispositivo era alimentato dalla batteria e non dal cavo. Pertanto, quando Miguel Nogueira ha provato a visualizzare le immagini, il dispositivo ha esaurito la batteria”. Tuttavia, la situazione è stata aggirata con l’uso di un telefono cellulare, situazione prevista dal protocollo VAR, ma che ha generato sorpresa tra i presenti.

