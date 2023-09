Ulivieri: «A Bologna Osimhen ha sbagliato, non va bene. Ogni allenatore prende le sue decisioni»

«Chi esce deve essere contento che un compagno entra. Risarcimento alla Figc da Mancini? Valuteranno i tecnici, poi deciderà il consiglio federale»

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana allenatori di calcio, al termine del consiglio federale di oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa.

Ulivieri ha parlato della situazione a Napoli e del rapporto tra Osimhen e Garcia, ritornando sull’episodio di Bologna:

«Mi è dispiaciuto molto. Credo che non si possa fare e che non sia giusto farlo. Poi ogni allenatore prende le sue decisioni. Ai miei tempi dissi ‘chi esce fa la capriola perché chi esce deve essere contento che un compagno entra’. Poi gli arbitri non ce lo fecero fare. No, penso che il comportamento visto non è giusto e non va bene».

Tra le dichiarazioni di Ulivieri anche una precisazione sull’ex ct della Nazionale, Roberto Mancini, oggi ct dell’Arabia Saudita:

«La Figc chiederà un risarcimento a Mancini? Siamo in una fase interlocutoria, i tecnici studieranno il caso e valuteranno, poi sarà il consiglio federale a decidere. In consiglio oggi abbiamo preso questa decisione, non si possono fare passi avventati. I risultati di Mancini in Arabia? Mancini è un allenatore e un uomo che riflette, non mi sento di dire se ha fatto bene o male ad andare. Sarà il tempo a dirlo. Di sicuro è una scelta difficile dal punto di vista tecnico».

Lo stesso Ulivieri quest’estate disse di Garcia:

«È un’eredità difficile perché Spalletti ha fatto cose eccezionali. È un allenatore esperto, sempre carico di novità… Ha realizzato un’opera d’arte. Non sarà facile prendere in mano il Napoli. Se non dovessero cambiare gli uomini, dovrebbe solo aggiungere qualcosa. È difficile aggiungere qualcosa per migliorare questo Napoli, ma Garcia potrebbe esserne capace».

