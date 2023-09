Sarri manda a quel paese con un gestaccio il tifoso che gli urla «Forza Napoli» (VIDEO)

La reazione dell’allenatore della Lazio all’arrivo alla stazione di Napoli Afragola. Domani il match con il Napoli al Maradona

Maurizio Sarri e il suo dito medio aprono ufficialmente la vigilia di Napoli-Lazio. L’allenatore della Lazio, all’arrivo alla stazione di Napoli Afragola, oggi, ha reagito in malo modo all’augurio di un tifoso azzurro che ha urlato: «Forza Napoli». Sarri ha infatti risposto con un gestaccio, mostrando al tifoso il dito medio, appunto.

Oggi Sarri non ha parlato in conferenza stampa. Lo ha fatto, invece, Rudi Garcia. L’allenatore del Napoli ha presentato il match di domani sera allo stadio Maradona con le seguenti parole:

«Scontro tra due squadre, non è uno scontro tra allenatori. Il passato è il passato, abbiamo una gara da vincere domani. 9 punti su 9 sono meglio di 6 su 6. Il nostro obiettivo sono le tre vittorie di fila».

E ancora:

«La Lazio è una squadra di qualità, hanno urgenza di punti. Non so cosa ci aspetta, forse una Lazio chiusa ma dobbiamo gestire anche questa situazione e a creare situazioni da gol e a segnare. Non importa chi abbiamo di fronte. Io cerco sempre di gestire la gara, su questa cosa non siamo al 100% ma stiamo migliorando. Alcuni giocatori tornano con una preparazione più completa grazie alle ultime due partite di campionato. Normale che non tutti sono al 100%, soprattutto perché dobbiamo durare. A Novembre non ci si ferma, giochiamo anche a Natale e a Capodanno. La rosa deve essere pronta a rispondere alle mie richieste e non solo con gli undici titolari».

Maurizio Sarri manda “a quel paese” un tifoso del Napoli in modo poco educato. pic.twitter.com/ygNYR96wfN — Guido Olivares🇮🇹🏆 (@Guidolino8) September 1, 2023

