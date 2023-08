Salah, su di lui l’Al-Ittihad. “Non vuole più giocare a Liverpool” (Relevo)

Su Relevo: “Momo vuole lasciare la sua squadra. Le origini del calciatore egiziano e il grande stipendio lo motiverebbero ad accettare”

Salah è un obiettivo del club Al-Ittihad lo stesso club in cui gioca Benzema. Sul quotidiano Relevo, viene riportata la notizia della trattativa in corso:

“La situazione, al momento, è questa: Salah ha firmato un prolungamento di contratto un anno fa e gli restano ancora due anni di contratto con il Liverpool . Ma c’è un piccolo dettaglio che può scuotere tutto: l’Al Ittihad gli offrirà di essere il più pagato della Pro League saudita”.

Tuttavia, la situazione è particolare. Salah ha firmato solo l’anno scorso il suo rinnovo di contratto, inoltre la scadenza della parentesi di mercato per la Premier League è programmata per il primo di settembre.

Anche Klopp, di recente, aveva commentato in modo negativo questa differenza di date, con la lega araba che chiude il mercato estivo quasi un mese dopo quello inglese.

“Una delle cose peggiori, se non sbaglio, è che in Arabia Saudita il mercato dura altre tre settimane. La Uefa o la Fifa devono rimediare”.

Ma lo stesso Salah potrebbe convincere il Liverpool ad affrettarsi nel trovare un’alternativa. Sempre per Relevo è l’egiziano a voler andare via:

“Per intenderci, il giocatore vuole andare via. Oltre al super contratto che l’Al Ittihad gli ha preparato, le forti convinzioni religiose del calciatore sono un fattore molto importante nella sua decisione. Salah ha già giocato in tre campionati europei , iniziando il suo viaggio in Svizzera con il Basilea, poi nel campionato inglese con il Chelsea, un periodo in Italia con Fiorentina e Roma e il suo ritorno nel calcio inglese per essere uno dei fenomeni più importanti nella storia del Liverpool, ovvero uno dei più grandi club del mondo”.

La decisione di Salah potrebbe dipendere, oltre che dai soldi, dal fatto che l’ultima stagione con il Liverpool è stata molto negativa. Il club non è neanche riuscito a qualificarsi per la Champions.

