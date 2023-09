Rrahmani e Cajuste out, la preparazione atletica torna ad allarmare (Corbo)

Per Kvara un momento buio, ma non è vittima certo di infondata sfiducia. Lobotka invece sembra avviato verso la migliore condizione

Nell’analisi (su Repubblica Napoli) in cui ha messo in evidenza la ritrovata unità tra Garcia e la squadra, Antonio Corbo si sofferma anche su alcuni singoli e sul ritorno degli infortuni muscolari che hanno colpito Cajuste e Rrahmani.

Per Lobotka per fortuna avviato verso la migliore condizione vi è stato anche il supplemento di impegno per la carente partecipazione di intollerabile Anguissa, ormai da troppo tempo lontano dai suoi standard.

Ancora una volta sostituito Kvaratskhelia in coppia stavolta con Politano, l’altro esterno. Per Kvara un momento buio, ma non è vittima certo di infondata sfiducia.

Lobotka regge per un’ora abbondante poi anche lui tradisce la fatica, come gli altri. Non poteva subentrare Cajuste per insulti muscolari che lo hanno escluso dalla prima gara di Champions.

Opportuno notare che la preparazione dopo i primi segnali ripresenta motivi di allarmi, se dopo 13 minuti è costretto già a ritirarsi Rrahmani, assente già sabato, tornato in forma evidentemente imperfetta a Braga.

ilnapolista © riproduzione riservata