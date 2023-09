Pogba ha assunto il testosterone con un integratore consigliato da un amico medico (Gazzetta)

Il francese avrebbe raccontato ai medici della Juve di aver assunto sostanze non concordate con lo staff medico. La Juve era all’oscuro di tutto

La Gazzetta dello Sport ricostruisce l’assunzione del testosterone da parte di Paul Pogba. Dopo la positività alla sostanza a seguito di un controllo antidoping effettuato il 20 agosto, il giocatore della Juventus è stato provvisoriamente sospeso.

“Tutta colpa di un integratore, consigliato da un medico amico, estraneo alla Juventus, e comprato in America, dove esistono regole differenti legate al doping. Stando a una prima ricostruzione, Pogba ieri avrebbe raccontato ai medici della Juventus di aver assunto sostanze non concordate con lo staff medico bianconero. La Juve quindi era all’oscuro di tutto e adesso toccherà al giocatore dimostrare la sua non intenzionalità, che comunque non gli eviterà la squalifica ma potrebbe ammorbidire la sanzione“.

Secondo quanto scrive la rosea, la Juventus sarebbe quindi una parte lesa della vicenda. I medici del club bianconero non sapevano nulla dell’assunzione di questo integratore. Questo aspetto potrebbe aprire altri scenari negativi per il centrocampista francese. Infatti, se la ricostruzione venisse confermata, il club potrebbe rescindere il contratto con Pogba in maniera unilaterale.

Il francese ha un contratto con la Juve fino al 2026 con un stipendio di circa 8 milioni di euro più 2 di bonus. I bianconeri potrebbero così risparmiare sul pesante ingaggio del francese. In queste ore la sua agente, Rafaela Pimenta sta studiando una linea difensiva.

Il Guardian oggi scriveva del lento declino del talentuoso centrocampista:

“Forse Pogba è colpevole, forse non lo è. Forse sarà squalificato, forse no. Qualunque sia la verità, il test positivo è un altro momento triste nel declino di Pogba. Di chiunque sia la colpa, c’è qualcosa di tragico in ciò”

ilnapolista © riproduzione riservata