Pioli: «Leao? Spesso si esagera con la negatività sui giocatori del Milan»

La partita tra Milan e Verona è terminata a favore dei rossoneri, con la sola azione davvero coinvolgente della partita da parte di Leao. Pioli è stato intervistato nel post partita per parlare dei grandi cambiamenti della squadra:

«Giochiamo sempre per vincere. E’ una vittoria molto importante soprattutto per la settimana difficile che abbiamo passato. Loro giocavano bene tra le linee e aggrediscono l’avversario. Ci farà bene questo risultato».

Pioli ha parlato commenti e le critiche rivolte a Leao:

«Spesso si esagera con la negatività soprattutto sui miei giocatori. E’ un gruppo molto responsabile, l’errore di un compagno è di tutti. Rafa sta facendo la sua strada, deve continuare a crescere per diventare un grande calciatore che spesso significa sopportare pressioni particolari».

Riguardo Krunic e l’infortunio che lo ha costretto a cedere il posto a Loftus-Cheek:

«Credo sarà difficile vederlo nelle prossime partite, è di sicuro un infortunio muscolare. Ho già diverse soluzioni per sostituirlo. Abbiamo saputo all’ultimo di Calabria e Theo ma la reazione di chi ha giocato al loro posto è stata fantastica».

Sui continui cambi di modulo di Pioli:

«Non ho mai creduto che i con i moduli si vincano le partite ma con i concetti giusti. La squadra non ha risentito i tanti cambiamenti, ha solo sofferto la fisicità degli avversari».

Inoltre, la partita è stata importante anche in termini di talenti italiani: ha esordito il giovane Bartesaghi. Il terzino è stato confermato come riserva di Theo, sebbene non sia partito dal primo minuto per l’assenza del francese.

Ora il Milan conquista tre punti preziosi con il goal del loro miglior giocatore, agganciando l’Inter in attesa della sfida di questi ultimi. La classifica per ora vede le due milanesi a dodici punti.

