Per la Süddeutsche Bonucci è stato bullizzato dalla Juventus (inteso come mobbing)

La Süddeutsche racconta la “prima” in Champions dei berlinesi: “come se la band punk Die Ärzte fosse invitata dalla Scala di Milano per eseguire La Traviata”

C’è stato un momento in cui i tifosi dell’Union Berlin se ne stavano sugli spalti a ridere, con la birra in mano. E ad applaudire i cori di scherno dei tifosi del Real che li aveva appena battuti, tanto nemmeno li capivano. “I berlinesi avevano perso 0-1. Ma tra i loro sostenitori non c’era nessuno che volesse lasciarsi rovinare l’umore”. Così descrive l’esordio in Champions dell’Union, la Süddeutsche Zeitung: il clima di festa, di sorpresa, di spensieratezza mista a delusione della prima partita con il Real. Uno spaccato di freschezza inedito, contro il quale giocherà anche il Napoli.