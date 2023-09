Pépé (quello degli agenti che arrivarono a Dimaro con le mozzarelle) finisce al Trabzonspor

Romano dà la trattativa chiusa. Accordo a breve termine, fino a giugno 2024. Visite mediche domattina. Giocatore già in viaggio

Nicolas Pépé, quello i cui agenti arrivarono a Dimaro con le mozzarelle per trattare col Napoli prima che l’attaccante ivoriano finisse all’Arsenal, finisce al Trabzonspor. Lo scrive su Twitter Fabrizio Romano, che parla di visite mediche in programma per domattina e di un accordo a breve termine, fino a giugno 2024. Pépé sarebbe già in viaggio per la sua nuova destinazione.

Un anno fa il Telegraph lo descriveva come un enorme “pacco”. Il bilancio dell’operazione di mercato che lo portò all’Arsenal è stato assolutamente fallimentare. Il Telegraph scriveva di una scommessa perduta da 175 milioni di sterline.

Il pacco Pépé ora è diretto in Turchia.

Romano scrive:

«Nicolas Pépé al Trabzonsport. Visite mediche venerdì mattina. Accordo a breve termine fino a giugno 2024. Giocatore in viaggio più tardi in serata. Ci siamo, confermato».

