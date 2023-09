Ostigard: «Con Natan sta funzionando alla grande anche se siamo giovani»

A Dazn: «Sono molto felice di aver segnato il primo gol in Serie A, Zielinski mi ha messo un grande cross»

Il difensore del Napoli, Ostigard, che ha messo a segno il primo gol degli azzurri contro il Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn a fine partita

«Mi sento bene, sono molto felice di aver segnato il primo gol in Serie A, Zielinski mi ha messo un grande cross».

Terza partita di fila con Natan

«Non è sempre facile trovarsi con un compagno giovane quando anche tu sei giovane ma sta funzionando alla grande. Lavoriamo molto bene insieme abbiamo un ottimo affiatamento difensivo, sono molto felice di giocare con lui».

Con Rudi Garcia quali cambiamenti?

«Non è mai facile quando vinci l’anno prima, gli avversari hanno voglia di batterti, una vittoria aiuta a migliorare sempre, continuare a vincere è la soluzione».

A luglio c’erano voci che il Napoli considerava di cedere il prestito il calciatore, ma poi il tecnico Garcia ha speso parole lusinghiere nei suoi confronti capovolgendo quelle che erano le credenze e spiegano che è stato lui a volerl tenere Ostigard

«Amir è uno dei nostri punti forti, è chiaro, ma sono contento di Leo, l’ho tenuto a tutti i costi, lui era sollecitato, voleva andare via per giocare, ho convinto lui e la società perché è un difensore forte, forte di testa, con una mentalità eccezionale, sono tranquillo con Leo che prenderà il suo posto. Poi ora siamo solo in 3 e devo inventarmi un quarto se serve, abbiamo Juan Jesus e Natan, due mancini che possono iniziare queste partite. Speriamo di recuperare Amir al più presto, ma questo infortunio ce l’aveva già col Kosovo e fa un po’ male sapere che ha giocato due volte con la nazionale, io l’ho risparmiato col Genoa e dopo 10′ col Braga… ma è così. La statistica non la conoscevo, ma va nel senso che dicevo, 5 gol, 8 tiri solo subiti in portas, un po’ di sfortuna nostra, mancanza di determinazione e fortuna loro, anche a Genova pure sul primo gol quell’episodio. Non ci lamentiamo, ma significa che difendiamo bene e dobbiamo continuare»

