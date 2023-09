Osimhen si è sentito tradito e dopo TikTok la forza contrattuale del Napoli si è ridotta (Daily Mail)

A oggi le possibilità di rinnovo sono prossime allo zero. Il club ci riproverà a gennaio ma ora non può più sparare cifre iperboliche per la sua cessione

Osimhen si è sentito tradito e la rottura col Napoli rischia di costituire un serio danno economico per il club di Aurelio De Laurentiis. È quel che scrive il Daily Mail che torna sulla vicenda del nigeriano che sta avendo un’eco internazionale.

Scrive il quotidiano che l’armistizio potrebbe durare fino a gennaio, nella migliore delle ipotesi fino a, giugno, quando al nigeriano rimarrà un solo anno di contratto.

Il quotidiano ripercorre la rottura per i video pubblicati su TikTok. E scrive di

peggioramento delle relazioni diplomatiche che non può essere nascosto pubblicamente.

Osimhen era diventato un eroe a Napoli ma la natura pubblica di tutta la controversa vicenda ha costituito un tradimento di fiducia che lo ha fatto soffrire molto. Senza fiducia, i matrimoni non durano e lo stesso vale per le esperienze professionali.

Il contratto di Osimhen scade a giugno 2025 e a gennaio sarà probabilmente fatto un ultimo tentativo da parte del club per il rinnovo.

Se questo tentativo dovesse fallire, il club dovrà prendere una decisione drastica e cercare di vendere il giocatore sapendo che potrebbe perderlo gratis in un secondo momento.

Il brutto affare Tik Tok ha depotenziato il potere contrattuale del club e non saranno più in grado di fare richieste costose per lui.

Osimhen oggi probabilmente non vale più i 110 milioni di sterline a cui era stato precedentemente valutato perché le possibilità di rinnovo del contratto sono vicine allo 0%.

Semmai, il problema è stato ritardare troppo a lungo la trattativa per il rinnovo. Questa situazione poteva essere meno dannosa per il Napoli – sia dal punto di vista finanziario che reputazionale, se fossero riusciti a chiudere il rinnovo subito dopo scudetto.

Chelsea, Real Madrid, PSG e i club più ricchi dell’Arabia Saudita sono interessati a lui.

