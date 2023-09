Osimhen non ha chiesto scusa a Garcia, si è chiarito ma niente scuse (Gazzetta)

Scoppia pure il caso Tik Tok e si rischia la rottura. Tutto si complica maledettamente anche in vista dell’ipotetico rinnovo

Osimhen, c’è il caso Tik Tok, il caso giudiziario per il suo acquisto ma anche, ovviamente, il caso calcistico. E la Gazzetta dello Sport, con Maurizio Nicita, ricorda che Victor non ha chiesto scusa per la discussione animata con Garcia al momento del cambio a Bologna. Si è chiarito ma non ha chiesto scusa.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Victor, che lunedì si è chiarito con Garcia e i compagni, ma non ha chiesto scusa sul suo gesto di domenica a Bologna, è contrariato da quanto sta succedendo. E ammesso che ci fossero ancora margini per firmare un rinnovo di contratto – dopo la telenovela-trattativa cominciata sulle alpi trentine e continuate sugli appennini abruzzesi -, adesso tutto si complica maledettamente. Si rischia la rottura.

