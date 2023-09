Osimhen assente dalla manovra del Napoli, inquietanti le statistiche col Genoa (Corsport)

Osimhen ha imprecato al vento, ha cercato spazio, ha fatto da solo, o ci ha provato con Kvara. Possibile che non tiri più?

Osimhen e la sua prestazione a Genova, il suo essere lontano ed estraneo dalla manovra del Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Osimhen ha imprecato al vento, ha cercato spazio (quel che c’era e non ce n’era) alle spalle dei difensori, ha tentato di accorciare il Napoli o di allungarlo, ha fatto da solo o ci ha provato soprattutto con Kvara, ha sbagliato qualcosa ma non ha mai – mai – avuto la possibilità di dimostrare che razza di centravanti sia, portandosi appresso i trentuno gol della passata stagione e pure la valutazione da duecento milioni solo per un piede, al quale il Napoli non è stato capace ad arrivare, fosse il destro o il sinistro. Osimhen è partito lanciatissimo – due gol con il Frosinone e il rigore con il Sassuolo – e poi si è inabissato, lui con il Napoli, ma le statistiche di Marassi sono quelle più inquietanti, perché sottolineano un’assenza di fatto dalla manovra. Possibile che Osimhen non tiri più…?

ilnapolista © riproduzione riservata