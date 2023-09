Non toccate Castel di Sangro a Gravina: «Mica le signorine svedesi le faccio giocare nel bosco»

La piccatissima risposta alle critiche della Svezia femminile: “Se hanno visto più animali che persone mi chiedo quali sentieri abbiano percorso… ma devono chiarirlo con la propria federazione”

Non toccategli Castel di Sangro, a Gabriele Gravina. La protesta pubblica delle calciatrici svedesi per la scelta della location di Italia-Svezia di Nations League femminile, non è andata giù al presidente federale, che ha risposto piccatissimo:

“Alla signorina svedese sono mancati i valori di rispetto ed educazione. L’Italia ha il diritto di scegliere dove giocare: a Castel Di Sangro hanno giocato l’U21, la 19, la 18, non mi sembra di aver fatto giocare qualcuno nel bosco, c’è un ambiente naturalistico straordinario che chi ha fatto queste dichiarazioni conosce bene anche nel proprio paese”.

Per Gravina “Castel Di Sangro meritava maggiore rispetto da questa calciatrice. Se ha visto più animali che persone mi chiedo quali sentieri abbia percorso, ma deve chiarirlo forse con la propria federazione“.

ilnapolista © riproduzione riservata