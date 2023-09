“Nessuno sembra volere De Gea, a 32 anni è considerato superato” (Daily Mail)

È senza squadra nonostante sia svincolato. “Ci sono troppi portieri di talento e poche squadre disposte ad avere veterani in rosa”

De Gea è il grande nome svincolato da questa sessione di mercato. Lo spagnolo, dopo aver chiuso con lo United, non ha più trovato una squadra con cui giocare. Lo scrive il Daily Mail. L’unica scelta sembrava essere il Betis, tuttavia:

“Il Betis non vuole David de Gea. Forse non è del tutto sorprendente. Hanno due portieri di punta: il più quotato Rui Silva e l’esperto Claudio Bravo. Quest’ultimo è appena rientrato dall’infortunio mentre il primo sarà fuori per quattro settimane. Non c’è spazio per un terzo portiere senior”.

De Gea non è nella lista di nessuna squadra. A oggi lo spagnolo non ha nessuna proposta valida, male per un giocatore della sua esperienza e del suo valore internazionale:

“Forse quello che sorprende di più è che finora – nonostante sia svincolato – nessuno sembra volerlo. Eppure ha 32 anni”.

Per il Daily i problemi sarebbero due:

“Il mercato è invaso da portieri di talento. Secondo, per molti allenatori è visto come un portiere che effettua parate e che non ha sviluppato altri aspetti del suo gioco come la capacità di reagire in modo corretto o aiutare i suoi difensori nel disinnescare il pressing”.

Il primo desiderio dello spagnolo sembra essere quello di voler tornare in Spagna. Tuttavia ancora una volta i club hanno preferito un giovane talento a lui:

“Quando il Real ha perso Thibaut Courtois a causa di un infortunio al crociato al ginocchio, De Gea è stato il primo nome menzionato. Ma in breve tempo è diventato chiaro che non c’era davvero l’interesse del Real Madrid”.

Tuttavia, Bonnou ha preferito l’offerta dall’arabia dell’Al Hilal, per cui il Real aveva ancora l’occasione di riflettere su un’alternativa per Courtois. Alla fine è stato scelto Kepa dal Chelsea, che non giocava con continuità da diverso tempo.

“De Gea dovrà quindi aspettare. E magari cercare ispirazione in un ex compagno di squadra della nazionale. Pepe Reina ha giocato 22 partite da titolare con il Villarreal la scorsa stagione nonostante avesse 41 anni”.

ilnapolista © riproduzione riservata