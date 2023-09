Mourinho sembra aver perso gli strumenti per vincere le partite (Repubblica)

La Roma ha vinto solo una delle ultime nove partite giocate. Per 80 minuti, ieri, la squadra in campo non si è vista

Il Milan ha vinto sulla Roma all’Olimpico per 2-1. La squadra di Mourinho si è risvegliata soltanto nel finale, dopo l’ingresso di Lukaku, ma non è bastato. Mourinho, scrive La Repubblica, sembra aver perso la capacità di vincere: nelle ultime nove partite giocate, compresa anche la fine dello scorso campionato, la sua Roma ne ha vinto solo una.

Il quotidiano scrive:

“La bellezza al comando. In una città come Roma la rovesciata con cui Leao ha realizzato il 2-0 somiglia a un arco di trionfo disegnato per celebrare il passaggio del Milan. Primo, in attesa che Inter e Napoli dimostrino di saper stare al passo. E splendido nella forma, oltre che nella sostanza, quasi che la campagna estiva abbia funzionato come un lifting levigando le rughe che un anno fa erano costate la rinuncia a difendere lo scudetto”.

La Roma, come detto all’inizio, si è risvegliata solo sulla scorta dell’entusiasmo per l’ingresso in campo di Romelu Lukaku.

“Eppure, per 80 minuti la partita non era praticamente esistita. Forse una distanza così netta, così percettibile tra le due squadre all’Olimpico, alleviata solo dal gol di Spinazzola del 1-2 nel recupero, non si materializzava da una trentina d’anni. Viene in mente il 4-0 del febbraio 1990, con Marco Van Basten dominatore allo stadio Flaminio causa lavori per i Mondiali all’Olimpico”.

Il quotidiano continua:

“Di certo c’è che la cura estiva alla Roma non ha fatto bene — forse la partenza di Ibañez è stata sottovalutata — e nemmeno l’ormai collezione di sold-out allo stadio (ma ieri si vedevano varie macchioline vuote) sembra riuscire a rimediare all’emorragia di risultati: per ritrovare nella sua storia una partenza con un solo punto dopo tre giornate bisogna impostare il timer della DeLorean al 17 settembre del 1995. Curiosamente, c’era il Milan anche quella volta. E anche allora finì 2-1 per i rossoneri. Soprattutto, Mourinho — che ieri non ha parlato, chissà se per polemica — sembra aver perduto gli strumenti per vincere le partite. E non da oggi: compreso il finale del campionato scorso, la Roma ha vinto una sola partita delle ultime 9 che ha giocato. I nuovi acquisti continuano a rompersi, dopo Renato Sanches (e Dybala) anche Aouar ha lasciato il campo in meno di mezz’ora”.

