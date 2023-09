Mourinho, notte insonne: “Dobbiamo cambiare”

Mourinho è sempre Mourinho, il tecnico della Roma infatti ha parlato della soluzione ai problemi della squadra dopo la sconfitta di ieri contro il Genoa, in un’intervista pubblicata stamattina dai canali social della Roma

«Devo arrivare a Trigoria e invece di dormire devo mettere su la partita e analizzare ogni dettaglio. Lavoreremo per cercare di tornare a vincere. Il messaggio è questo: tutti insieme cercheremo di cambiare»

Così Josè Mourinho nella notte, insonne, che ha segnato il rientro doloroso della squadra a Roma.

«Io sono così, dopo questo tipo di partite non mi piace entrare nello spogliatoio e dire cose sull’onda delle emozioni e magari fare affermazioni sbagliate, preferisco avere un altro atteggiamento e analizzare il giorno dopo. Quando non analizzo le cose con loro non mi sento a mio agio ad analizzare le cose con la stampa»

Mourinho, finito comprensibilmente sulla graticola dopo la batosta di Marassi, si confronterà con il gruppo per mettere a nudo tutti i problemi di una squadra pericolosamente involuta, difensivamente fragile e offensivamente inconsistentenonostante abbia avuto la possibilità di schierare la coppia Dybala-Lukaku.