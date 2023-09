“Mi hanno denigrato. È questa la fottuta verità”, il messaggio social di Lukaku

L’attaccante belga della Roma ha postato una storia polemica su Instagram dopo la gara col Torino

L’affare Romelo Lukaku è quello che senz’altro ha tenuto, più di qualunque altro, il banco nell’estate del calciomercato: il clamoroso “tradimento” all’Inter, l’affare sfumato con la Juve e il suo passaggio alla Roma hanno smosso, e non poco, gli animi di tifosi e addetti ai lavori. Le critiche sono state all’ordine del giorno specialmente da parte dei nerazzurri: come dimenticare le parole di Massimo Moratti che ha dichiarato l’amarezza per il suo comportamento specificando come “ uno così meglio che non sia all’Inter “.

L’attaccante belga alla corte di Mourinho si sta prendendo la scena a suon di gol e contro il Torino ha confermato il suo buono stato di forma, segnando la terza rete di fila in tre partita stagionali tra Serie A ed Europa League.

“Mi hanno denigrato. È questa la fottuta verità”. Sono queste le parole in francese che Big Rom ha affidato a Instagram condividendo una citazione del rapper francese Niska della canzone ‘Bâtiment’. A corredo del messaggio polemico Lukaku ha aggiunto emoticon in versione zen e una nuvoletta pensierosa.

Lukaku ha pubblicato una “storia” in cui in francese ha scritto, senza mezzi termini: “ Ils m’ont denigré, c’est la putain d’verité “. La traduzione letterale non è difficile da ricavare: “ Mi hanno denigrato, è la fot….verità “. Assieme alla scritta messa su sfondo nero, c’è un motivo musicale di sottofondo dal titolo “Bâtiment” del rapper Niska, una nuvoletta come quella dei fumetti e l’emoji da zen, come a voler dire, a se stesso, di stare calmo e lasciar correre.

