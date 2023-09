Marsiglia, secondo Rmc Sport per Galtier non era il momento

Il club voleva un allenatore con urgenza disponibile da subito, l’ex Psg ha preso tempo anche per tastare il polso della situazione a Marsiglia

Sembrava potesse essere Galtier il prossimo allenatore del Marsiglia. Un marsigliese doc sembrava perfetto per recuperare il rapporto con l’ambiente e la tifoseria. Anche se, c’è da dire, Galtier ha un passato piuttosto recente nel Psg ed è alle prese con accuse di razzismo particolarmente pesanti. Quindi era in dubbio la sua accoglienza da parte dei tifosi del Marsiglia.

Rmc Sport rivela alcuni retroscena che hanno portato il club di Ligue1 a virare su Gattuso, ormai il loro nuovo allenatore:

“Non era il momento. Ci sono stati quindi degli scambi tra i dirigenti dell’Om e i rappresentanti di Christophe Galtier. Il marsigliese aveva bisogno di tempo per accettare questa sfida, ma il Marsiglia voleva un allenatore con urgenza, già da questa settimana. Da parte sua, Christophe Galtier ha sentito il bisogno di non gettarsi a capofitto in una sfida che gli sta tuttavia a cuore“.

E ancora:

“Galtier ha anche telefonato a persone di fiducia a Marsiglia per tastare il polso della situazione. Alcuni intermediari si sono addirittura presi la briga di discutere, con autorevoli esponenti delle tifoserie, la prospettiva di vederlo firmare per il club per verificare come avrebbero reagito le curve del Vélodrome“.

Fonti vicine all’allenatore ex Psg affermano che Galtier non vede l’ora di allenare il Marsiglia e che è sicuro che l’occasione si ripresenterà piuttosto presto. Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci su un contatto tra il Napoli e lo stesso Galtier.

Garcia gode della fiducia di De Laurentiis, però vuole vedere i risultati che in questo momento faticano ad arrivare. Questa mattina lo stesso Rmc Sport scriveva di una telefonata del presidente del Napoli:

“Secondo le nostre informazioni, nelle ultime ore il Napoli ha contattato Christophe Galtier. Il presidente del club italiano, Aurelio De Laurentiis, sta già preparando la successione mentre Rudi Garcia ha quattro partite per invertire la tendenza”.

