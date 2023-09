Marcolin: «È il Napoli dell’anno scorso per cattiveria e qualità»

A Dazn: «Si respira un’aria diversa come testimoniano gli 8 gol nelle ultime 2 partite e poi sono tornati giocatori chiave come Osimhen e Kvaratskhelia, è questo è il vero Napoli»

Il primo tempo, a Lecce, se l’è guardato dalla panchina. Normale turn over, ha provato a tranquillizzare Garcia. Qualcuno ci ha creduto, qualcuno no. Anche perché nonostante le illusioni del Napoli (che fatica a comprendere come sia possibile che il mondo è più vasto della Tangenziale) la vicenda TikTok soprattutto all’estero continua a far parlare. E Osimhen ci sembra tutt’altro che rincuorato dall’anglosassone comunicato del club. Ma poi, a pensarci, chi l’ha detto che le squadre di calcio debbano essere un luogo di fratellanza?