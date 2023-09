Marchetti: «È presto per un allarme Napoli. Spalletti ha vinto al secondo anno»

Il giornalista di Sky: «Se Osimhen avesse segnato quel rigore Garcia avrebbe avuto un punto in meno di Spalletti nonostante i 4 gol che mancano di Kvara»

Il giornalista di Sky, esperto di calciomercato, Luca Marchetti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio parlando dell’attuale situazione del Napoli che, dopo diverse prestazione insoddisfacenti, si trova a fare i conti con malumori e poca fiducia nei confronti del tecnico Rudi Garcia

Deve scattare un campanello d’allarme in casa Napoli?

«Non so quando scatterà, di sicuro non ora. Tutti noi abbiamo forse troppa fretta, stampa e tifosi. Sono passate cinque giornate più una di Champions, se Osimhen avesse segnato quel rigore Garcia avrebbe avuto un punto in meno di Spalletti nonostante i 4 gol che mancano di Kvara. Sicuramente manca empatia con il gruppo, evidentemente si deve far conoscere. Ricordiamo che Spalletti ha vinto al secondo anno, Napoli è una piazza particolare e sono cambiati i giocatori. C’è più consapevolezza e meno fame, tutto questo va considerato nel percorso di Garcia»

