Mancini, esordio da ct dell’Arabia Saudita a Newcastle: pochissimi spettatori, ci saranno i contestatori

Crosetti su Repubblica: biglietti a prezzi stracciati ma nessuno li compra, previste contestazioni di tifosi per il rispetto dei diritti umani

Stasera l’esordio di Mancini ct dell’Arabia Saudita, amichevole contro il Costa Rica. Si gioca a Newcastle (club di proprietà dei sauditi), stadio deserto e anche protesta per il rispetto dei diritti umani. Scrive Maurizio Crosetti su Repubblica:

L’avventura saudita del Mancio comincia stasera contro il Costa Rica, un’amichevole che i tifosi locali ignorano totalmente. Probabile che il St. James’ Park, nonostante i prezzi estremamente popolari, resti pressoché deserto, anche se non si escludono contestazioni da parte di “NUFC Fans Against Sportswashing” per il rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita.

«A football match here tomorrow, really?» è la frase che ieri ripetevano alcuni seguaci del Newcastle arabo, non certo della nazionale dei Green Falcons. I soldi li ha messi il fondo Pif, cassaforte degli investimenti pubblici da 600 miliardi di dollari: questo è il motivo di un doppio debutto (il 12 contro la Corea del Sud) proprio qui, ai confini tra Inghilterra e Scozia, dove i principi dei petrodollari non hanno ancora cominciato a essere amati.

