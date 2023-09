Lozano, ottenuti i permessi per potersi allenare con il Psv

Ed: ha dovuto attendere un po’ dal trasferimento dal Napoli, ma ora può unirsi al gruppo. Sabato sera il debutto in campionato.

L’ex Napoli Hirving Lozano ha ottenuto il permesso per poter cominciare ad allenarsi con la sua nuova squadra, il Psv. Come riportato da Ed:

“Hirving Lozano ha ricevuto il suo permesso di lavoro. L’attaccante 28enne ha dovuto aspettare un po’ dopo il suo trasferimento dall’Ssc Napoli al Psv prima di poter allenarsi a Eindhoven, ma ora è autorizzato a unirsi al gruppo. Questa settimana il club si sta preparando per l’incontro con il Nec di sabato sera, in cui il Psv vuole mantenere la striscia di vittoria in Eredivise”.

ilnapolista © riproduzione riservata