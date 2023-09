L’ombra di Spalletti, Garcia non può dire: «non conosco il passato, faccio il mio calcio» (Gazzetta)

L’anno scorso il Napoli si difendeva attaccando e correndo in avanti, ora lo fa male e a singhiozzo

Il paragone con Spalletti schiaccia Garcia forse chiamato a un compito più grande di lui e della sua carriera. La Gazzetta scrive riferendosi alla frase pronunciata sabato sera dal tecnico francese dopo la sconfitta 1-2 contro la Lazio.

Atteggiamento. Quello complessivo della squadra non funziona in fase difensiva. Una cosa probabilmente dovuta alla transizione fra due filosofie di gioco diverse, quelle di Spalletti e Garcia. Ma il francese – e lo sa benissimo – non può liquidare con un secco «non conosco il passato, faccio il mio calcio». Qui non si tratta di far paragoni, ma di arrivare diretti ai giocatori. L’anno scorso il Napoli si difendeva attaccando e correndo in avanti, ora lo fa male e a singhiozzo. Ogni soluzione può essere buona, secondo le caratteristiche dei giocatori.

