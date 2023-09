Liverpool, a The Athletic piacerebbe vedere Kvaratskhelia al posto di Salah

“Kvaratskhelia è uno degli attaccanti migliori al mondo, si è affermato come un giocatore da 100 milioni di sterline”

L’Arabia Saudita vuole Salah e molto probabilmente non si fermerà fino a quando l’egiziano non si trasferirà nella Saudi Pro League. Il Liverpool è cosciente del serio pericolo che corre e farebbe bene a pensare a un sostituto. Tra i tanti nomi che suggerisce The Athletic c’è anche quello di Kvaratskhelia, l’attaccante esterno georgiano del Napoli.

Il Liverpool lo conosce bene, lo ha già affrontato nella scorsa Champions League, quando il Napoli vinse contro i Reds per 4-1. Secondo il portale inglese l’attaccante georgiano sarebbe perfetto come sostituto di Salah, al pari di Mbappé, Saka e Vinicius.

“Non ci sono moltissimi mancini di destra di alta qualità, quindi, come con Mbappe, il Liverpool potrebbe semplicemente provare ad acquistare uno dei migliori attaccanti al mondo e capire come si incastrerà in seguito. Khvicha Kvaratskhelia del Napoli è un ottimo esempio. Dopo aver fatto irruzione sulla scena la scorsa stagione con i suoi piedi abili e veloci, la velocità dinamica e l’esuberanza giovanile, si è rapidamente affermato come un giocatore da 100 milioni di sterline. Il Liverpool ha sentito tutta la sua forza nella sconfitta per 4-1 della fase a gironi di Champions League a Napoli la scorsa stagione. I 12 gol e i 13 assist del 22enne nazionale georgiano hanno contribuito a portare il Napoli al titolo di Serie A”.

Si tratta di una suggestione di mercato che però potrebbe far drizzare le orecchia anche a Jurgen Klopp. Di certo il tedesco non vorrebbe perdere il suo pupillo ma in ogni caso le possibilità di sostituirlo sono diverse. Tra i diversi nomi anche Leroy Sane, Moussa Diaby dell’Aston Villa e Takefusa Kubo della Real Sociedad.

