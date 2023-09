Lazio, Lotito ha provato fino alla fine a convincere Sarri su Bonucci (Messaggero)

Il difensore ha aspettato fino a ieri mattina la Lazio. Ha prevalso il “no” del tecnico che in questo modo chiude il mercato in entrata

Bonucci e la Lazio, storia di una passione mai nata fra il giocatore e il tecnico Maurizio Sarri, nemmeno quando il tecnico allenava la Juve. Il difensore aveva stregato il patron Lotito, non certo per le doti tecniche. Bonucci però poteva dare alla Lazio esperienza e carisma anche in ottica Champions.

Il buon vecchio Lotito però non aveva fatto i conti, ancora, con il proprio allenatore. Sarri si è messo di traverso. Anche nelle ultime ore di Bonucci in Italia, il patron laziale ha provato a convincere il proprio allenatore, l’accordo con il giocatore c’era già. Ne parla il Messaggero:

“L’ennesimo secco “no” di Sarri a Bonucci abbassa il sipario sul mercato della Lazio. Era Leo l’ultimo colpo potenziale a cui si riferiva Lotito, che salvo sorprese dell’ultimo istante chiuderà con otto acquisti la sua estate passata da presidente-direttore sportivo, con gli ultimi due colpi, Mandas e Guendouzi, già in campo ieri pomeriggio e destinati alla prima convocazione per domani al Maradona. In pieno stile Lloris, il patron ci ha provato fino alla fine a convincere Sarri su Bonucci, ma ancora una volta è stato il tecnico ad avere la meglio. L’ex capitano della Juventus ha aspettato fino a ieri mattina la Lazio, ma alla fine, stanco dell’incertezza, ha aperto alle altre possibilità, su tutte l’Union Berlino“.

