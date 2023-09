La Virtus Bologna licenzia Scariolo: “Le sue dichiarazioni minano la serenità e l’entusiasmo dell’ambiente”

La società si sarebbe indispettita per il commento sul mancato acquisto del centro serbo Milutonov e sulla gestione del danese Lundberg

Un fulmine a ciel sereno colpisce la Virtus Bologna, il Mundo Deportivo scrive che la società di basket bolognese ha licenziato il proprio allenatore a causa di alcune dichiarazioni che non sono piaciute alla società. Scariolo è anche allenatore della nazionale di basket spagnola.

Scrive la società sul proprio sito:

“Virtus Pallacanestro Bologna comunica che ha disposto l’esonero di coach Sergio Scariolo. Le dichiarazioni dell’allenatore rilasciate alla stampa il 13 settembre 2023, che fanno seguito a quelle rilasciate nel corso della conferenza stampa di fine stagione del 27 giugno 2023, minano purtroppo la serenità e l’entusiasmo dell’ambiente virtuoso e del gruppo che si prepara a affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva con l’obiettivo di raggiungere risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale. La Società comunica inoltre che il primo assistente Andrea Diana è stato sollevato dall’incarico“.

Molto probabilmente la società si sarebbe indispettita per il commento fatto da Scariolo contro la Virtus Bologna, colpevole di non aver acquistato il centro serbo Nikola Milutonov. Le parole di Scariolo in proposito:

«I giovani ci stanno dando una mano in allenamento e magari potrebbero regalarci qualche minuto in campionato. Milutinov non c’è».

Un altro motivo che hanno portato la Virtus a esonerare l’allenatore potrebbe essere la discutibile gestione del giocatore danese Iffe Lundberg, che non ha ancora un contratto con il club bolognese:

«È una decisione del club che naturalmente ha priorità assoluta in questo momento. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi. Devo dire che Iffe si sta allenando con molta serietà e professionalità, come sempre ha fatto lo scorso anno».

Il Mundo Deportivo scrive che “secondo alcune fonti, Andrea Trinchieri sarebbe l’allenatore più adatto a succedere a Scariolo“.

