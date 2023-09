La Roma è una squadra solo virtuale, il Milan una grande realtà del campionato (CorSport)

Mourinho costretto ad aspettare il vero Lukaku e il risveglio di Dybala. Pioli, invece, non sbaglia un colpo ed ha una squadra già pronta

La Roma è una squadra virtuale, costretta ad aspettare il vero Lukaku ed il risveglio di Dybala, il Milan, invece, è già una realtà del campionato di Serie A. E’ il commento del Corriere dello Sport alla partita di ieri sera all’Olimpico, vinta dalla formazione di Stefano Pioli per 2-1.

“Ha vinto il migliore, nonostante l’imprevedibile tremore finale. Ha vinto perché c’è tanta differenza, in questo momento. Aspettando il vero Lukaku e il risveglio di Dybala, la Roma è una squadra soltanto virtuale. Il Milan invece è una grande realtà del campionato e non sbaglia un colpo, pur avendo inserito soltanto tre giocatori nuovi – quelli forti e giusti – in un mercato oliato. Dopo tre giornate di campionato gli otto punti di differenza in classifica fotografano la verità”.

Tra l’altro, il punteggio non deve ingannare, scrive il quotidiano sportivo, visto che la partita si è accesa solo dopo l’espulsione di Tomori.

“Per 75-80 minuti invece non c’è stata storia. Solo Milan. Che ha stritolato l’avversario con il fraseggio rapido e gli inserimenti”.

L’unica leggerezza del Milan è stata quella di non chiudere i giochi nel primo tempo, “in cui, oltre a dominare con il 67,7% di possesso palla, ha perfezionato 293 passaggi contro 123”.

Maignan è arrivato all’intervallo “senza mai toccare la palla con le mani”.

“Dal 2011 la Roma non cominciava con un punto in tre giornate. Pioli viceversa festeggia almeno una notte da solo in testa: l’impressione è che lassù il Milan possa durare”.

Mourinho ha vissuto una serata tesa, tra il “vergogna” urlato all’arbitro e catturato da Dazn in un video e il battibecco a bordo campo con l’allenatore del Milan, Stefano Pioli. Al termine della gara il tecnico della Roma non ha nemmeno voluto parlare alla stampa nelle classiche interviste post partita.

