La manovra del Napoli è appesantita, le motivazioni fanno la differenza (Corsera)

Il copione non è perfetto. La gara allo stadio portoghese – un gioiellino senza curve – non offre uno spettacolo da Champions

Braga-Napoli 1-2, prima gara di Champions del girone C, la cronaca di Monica Scozzafava per il Corriere della Sera.

Tutto come da copione, non tutto perfetto però. La gara allo stadio portoghese — un gioiellino senza curve costruito in occasione degli Europei 2004 — non offre uno spettacolo da Champions: la manovra del Napoli resta ancora appesantita, sono le motivazioni evidentemente a fare la differenza, contro avversari che oltre alla furia agonistica che consente loro di ripartire con facilità non hanno spessore tecnico.

Della difesa e di Kvaratskhelia la Gazzetta scrive:

Anche Kvara che ci prova ma non semina avversari nella polvere come nei cartoni animati dell’ultimo campionato. E la difesa, be’, non si pensava davvero che perdendo Kim sarebbe finita spesso in balia degli avversari. Nessuno anticipa, nessuno aggredisce. Anche il Braga va al tiro una decina di volte.

