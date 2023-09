“Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”. Ma il piano c’è eccome

La Juventus in vendita? Exor smentisce (non avrebbe certo potuto confermare).

Come riporta La7.

“Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”. Così stamani la precisazione di un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera.

Il Giornale ha titolato: “La Juventus è in vendita”.

Sono i conti in rosso, soprattutto dovuti alla gestione di Andrea Agnelli, che hanno convinto a mettere in vendita la squadra di famiglia. Perdite per 240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni e debiti superiori, più un valore di Borsa di 800 milioni. La finanziaria degli Agnelli, la holding olandese Exor, non vuole più sobbarcarsi i debiti. Così si sarebbe deciso di metterla sul mercato, per un valore base di non meno di un miliardo e mezzo.

Vendita della Juventus che Elkann ha in mente sin da quando ne ha assunto il comando.

