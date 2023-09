Kubo era il primo obiettivo del Napoli per la fascia destra, Lindstrom la seconda scelta (Tmw)

Il giapponese della Real Sociedad già a giugno era stato accostato al Napoli ma lui dichiarava: «Non mi vedo da nessun’altra parte»

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, il Napoli aveva come obiettivo di mercato l’esterno della Real Sociedad, Takefusa Kubo. Jasper Lindstrom il piano B in caso di mancato accordo con il club spagnolo e con il giapponese.

“Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Non era però il primissimo obiettivo per la fascia destra, perché gli azzurri avevano puntato con forza Takefusa Kubo, stella giapponese della Real Sociedad. Ventidue anni, ha già giocato con le magliette di Barcellona e Real Madrid, anche se solamente nel settore giovanile”.

Il giovane centrocampista della Real Sociedad esordirà in Champions League questa sera all’Anoeta contro l’Inter di Inzaghi. La valutazione del giocatore secondo Transfermarkt si aggira intorno ai 25 milioni.

Certamente una eventuale trattativa con il club spagnolo avrebbe portato a cifre ben più alte di quelle impiegate per la trattativa che ha poi portato Lindstrom a Napoli.

Il giapponese, dopo cinque partite, ha già segnato in stagione tre reti e fornito un assist. È un vero e proprio jolly perché può giocare da ala in entrambe le fasce e può essere utile anche nella posizione di trequartista, dietro la prima punta.

La scorsa stagione ha collezionato 35 presenze condite da 9 gol e 7 assist. Già a giugno le voci su un suo possibile trasferimento a Napoli sono arrivate anche al quotidiano spagnolo As. Tuttavia il giapponese ha subito chiarito la propria posizione:

“Senza che il mercato dei trasferimenti si sia aperto ufficialmente al club di San Sebastian si sono già resi conto che l’estate sarà molto lunga. E non importa se c’è un pericolo reale o meno, il problema delle voci sulle partenze delle stelle del club è che sono voci costanti e infinite. Perché anche se si ripete fino alla nausea che le offerte non saranno ascoltate, continueranno ad apparire notizie di club che prenderanno questo o quel giocatore. Sta succedendo anche con Take Kubo e il Napoli. Ma il fatto è che nel club di San Sebastian non sanno nulla dell’offerta napoletana. Lui assicura: «Non mi vedo da nessun’altra parte. In questo momento è impossibile trovare una squadra in cui posso sentirmi meglio»”.

