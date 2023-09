«Klopp ha un lungo contratto col Liverpool, non può allenare la Germania»

Sportschau: la Federcalcio tedesca è in continuo contatto con Klopp da diversi anni. Ora Nagelsmann sembra essere il nome più papabile.

Jurgen Klopp era tra i possibili nomi per sostituire Flick sulla panchina della Germania. Come riportato da Sportschau:

“L’agente di Jurgen Klopp Marc Kosicke ha confermato il rifiuto dell’offerta. Klopp aveva già espresso più volte l’interesse di diventare allenatore della Nazionale tedesca. Al momento, però, vuole ancora rimanere al Liverpool. «Ha un contratto a lungo termine con il Liverpool e non è disponibile per la Germania» ha dichiarato Kosicke. Il Presidente della Federcalcio tedesca Neuendorf ha detto poco prima del calcio d’inizio della partita contro la Francia che c’erano contatti continui con il tecnico già da diversi anni. Nagelsmann ora è probabilmente il nome più papabile, anche se ha un contratto ancora in vigore con il Bayern Monaco fino all’estate 2026”.

