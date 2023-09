Juve, il gesto di Gatti figlio della frustrazione e non di problemi interni alla squadra (Stampa)

Barillà scrive: «Nessun rimprovero di Allegri alla squadra, ma un’analisi serena degli errori commessi contro il Sassuolo»

Antonio Barillà su La Stampa racconta del confronto avvenuto ieri tra Massimiliano Allegri, lo staff e i calciatori della Juve dopo la disfatta contro il Sassuolo.

Nessuna ramanzina, toni bassi e analisi serene, l’ausilio dei video per isolare e correggere gli errori, l’insistenza sulla necessità di tenere alta la tensione. L’allenatore ha ripetuto nello spogliatoio la convinzione affidata a caldo alle tv, ovvero che prima radice della disfatta con il Sassuolo è stata la prestazione “farfallina”, madre di gaffe e papere pur gravi e imperdonabili in sé

Barillà si sofferma anche sul gesto di Gatti al termine della partita che ha bruscamente scostato il team manager

Gesti figli di frustrazione, per carità, non di rapporti sfilacciati o problemi interni, che però in momenti delicati peggiorano le cose e sui quali bisogna lavorare, imparando a gestire meglio stati d’animo che possono rimanere in balia delle prestazioni

ilnapolista © riproduzione riservata