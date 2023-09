Inzaghi: «La Real Sociedad è una di quelle che avrei evitato. Servirà una partita importante»

In conferenza: «Calhanoglu? Un’assenza importante, ma abbiamo Asilani, che in tante squadre volevano quest’anno»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi parla da San Sebastian alla vigilia del debutto stagionale in Champions League contro la Real Sociedad

Dopo il 5-1 al Milan vi hanno dato come candidati al titolo e tutti dicono che potete arrivare in fondo anche in Champions.

“Sappiamo cosa è successo nella finale di Istanbul, ci siamo lasciati dentro qualcosa di speciale di quella notte. Per come hanno risposto i nostri tifosi sembrava che avessimo vinto. Quest’anno si ricomincia, contro un avversario forte e in un campo difficile. Delle squadre di quarta fascia era una di quelle che avrei evitato ma dovremo giocarci contro sapendo che sarà difficile ripeterci”.

Cosa comporta l’assenza di Calhanoglu?

“Un’assenza importante, non ci sarà anche Cuadrado. Abbiamo tante partite ravvicinate e cambieremo qualcosa. Abbiamo Asilani, che ci è stato richiesto da tante squadre ma abbiamo deciso di tenerlo perché crediamo in lui”.

Asllani quindi è preparato per queste gare?

“Sì, ha già giocato altre partite importanti. E’ preparato per giocare come lo sono gli altri. Domani dopo il risveglio muscolare deciderò”.

Cosa avete fatto dopo il derby? “Lo abbiamo rivisto, sia nelle cose che abbiamo fatto bene che per quelle meno. Come succede spesso nel calcio, è il passato e ora conta la Real Sociedad. Sappiamo che sarà difficile”. Sembra un’Inter più forte e matura dell’anno scorso. Dipende anche da quel che vi portate dietro dall’anno scorso? “Sicuramente, non solo dall’anno scorso ma anche da quello prima. Abbiamo fatto due anni importanti in Champions League. La scorsa Champions ci ha lasciato qualcosa di speciale, l’abbraccio coi tifosi è qualcosa che non dimenticheremo facilmente. Come le partite col Benfica o col Milan. Sappiamo che abbiamo vinto quattro partite, ora abbiamo il girone e lavorando bene sappiamo che possiamo centrare la qualificazione come un anno fa”. Cosa pensi della Real Sociedad? “E’ molto organizzata, con giocatori che sono qui da tanti anni. L’abbiamo vista anche l’anno scorso contro la Roma. Col Real Madrid ha cambiato sistema di gioco, ha mostrato giocatori di enorme qualità. Servirà una partita importante”. Potrebbe essere arrivato il momento di Frattesi dal 1′? “I miei giocatori non sanno la formazione e non sarebbe corretto dirla qui. La dirò domani. Ho più o meno chiara la squadra, ma per serietà la dirò prima ai giocatori”. Sarebbe un buon risultato un pareggio? “Del risultato non possiamo dire ora, sappiamo che sarà una partita intensa e difficile contro una squadra forte e tecnica. Dovremo essere attenti e aiutarci. Quando sarà il momento dovremo attaccare come una squadra in maniera intelligente”.

ilnapolista © riproduzione riservata