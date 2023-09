Immobile alla Rai: «Ci gira così, loro un tiro in porta e hanno fatto gol»

A Sky: «Ci siamo innervositi perché non riuscivamo a fare quello che abbiamo provato anche per le condizioni del campo»

Ciro Immobile intervistato dalla Rai al termine del match tra Italia e Nord Macedonia.

«Bisogna stare ancora più uniti, ci gira un po’ così, loro hanno fatto un tiro e abbiamo preso un gol, eravamo riusciti a fare la nostra partita, soprattutto nel primo tempo nonostante il campo brutto come avete visto tutti. Eravamo scesi in campo messi bene. Peccato».

C’è il solito problema: concretizzare il gioco.

«Abbiamo avuto un po’ di occasioni, soprattutto nel primo tempo. Tocca rifarci martedì, adesso contro l’Ucraina è una partita fondamentale. Oggi è andata così, tocca lavorare ancora».

L’autore del gol dell’Italia contro la Macedonia ha parlato anche a Sky dopo il pareggio

«Abbiamo avuto due, tre palle gol poi altre potenziali, poi non siamo stati bravi a concretizzarle. Eravamo stati bravi a passare in vantaggio, ma ora è il momento che appena ci tirano in porta segnano. Dobbiamo lavorare e vincere martedì prossimo»

Il tuo stato d’animo

«Stiamo abbastanza bene, sapevamo che era difficile, poi ci siamo innervositi perché non riuscivamo a fare quello che abbiamo provato anche per le condizioni del campo. Eravamo stati bravi a passare in vantaggio

Con Spalletti?

«La squadra mi ha accompagnato e io ho accompagnato la squadra. Peccato che non sono arrivati i tre putnis ennò sarebbe stato tutto perfetto»

