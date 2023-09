Il vicepresidente del Flamengo aggredisce un tifoso (VIDEO)

Il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, ha aggredito un tifoso in un centro commerciale con l’aiuto della sua guardia del corpo. L’accaduto ha raccolto l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

“Ultima ora! Marcos Braz, dirigente del Flamengo, è stato avvicinato dal tifoso del Flamengo e ha poi aggredito il rossonero. I testimoni confermano che sarebbe stato Braz ad attaccare per primo”.

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz

Su Record hanno spiegato così le dinamiche:

“C’è stato un litigio con un tifoso del club, in un centro commerciale di Rio de Janeiro, e la situazione si è conclusa con una tremenda scena di violenza. Il leader del Mengão era accompagnato da sua figlia ed è stato avvicinato da tre tifosi. Dopo uno scambio di parole, Marcos Braz ha aggredito uno dei tifosi, con l’aiuto della sua guardia del corpo, e il resto è quello che vedete nelle immagini”.

O vereador Marcos Braz (PL), vice-presidente de futebol do Flamengo, se envolveu em briga com um torcedor do clube no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (19).#politicosfatos pic.twitter.com/2rEHzrmhTb

— Fatos Políticos (@PoliticosFatos) September 20, 2023